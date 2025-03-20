Türkiye'de, Safkan Arap ve İngiliz atlarına yapılan işlem sayılarında ilk sırada yer alan Bursa'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 2025 yılı tay tescil işlemleri sürüyor.BURSA (İGFA) - Türkiye'e 2024 yılı doğumlu Safkan Arap ve İngiliz taylarının yaklaşık yüzde 27'sinin soy kütüğüne kayıt işlemleri Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Yazılı açıklama ile at sahiplerine işlemlerle ilgili duyuru yapan İl Müdürlüğü, tayın doğum tarihinden itibaren üç ay içerisinde İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'ne başvurmalarını hatırlatarak, yeni sezonun tüm atçılık camiasına hayırlı olmasını diledi.