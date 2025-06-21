Kütahya’da Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Tavşanlı AFAD gönüllülerine yönelik kapsamlı bir orman yangını eğitimi düzenlendi.

AFAD Gönüllüsü Yasin Yavuz, eğitim hakkında, gönüllülerin eğitim süresince yangınların önlenmesi, müdahale teknikleri ve güvenlik konularında önemli bilgiler edindiklerini belirtti. Ayrıca, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durum planlarının oluşturulması gibi konularda uygulamalı eğitimler aldıklarını da sözlerine ekledi. Bu eğitimlerin, AFAD gönüllülerinin afetlere karşı hazırlıklı olma kapasitelerini artırmada kritik bir rol oynadığı vurgulandı.