Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce Tavşanlı’da düzenlenen törenle dört ilçeden toplam 32 okula spor malzeme desteğinde bulunuldu.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Tavşanlı Emniyet Müdürü Güven Türkmen, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri öğretmenler ve yaklaşık 900 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Spor Yapın Farkınız Olsun; Emek Sizden, Destek Bizden" projesi kapsamında 32 okula, toplamda 640 takım eşofman, 64 basketbol topu, 64 voleybol topu ve 64 futbol topu desteği sağlandı.

Tavşanlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, 17 Şubat’ta ilk törenin Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda Milli Atıcı Yusuf Dikeç’in katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak il genelinde örnek sporcuların yetişmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.

Milletvekili Demir konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "İkincisini Tavşanlı ilçemizde düzenlediğimiz bu programda Tavşanlı, Emet, Domaniç ve Hisarcık’ta eğitim veren toplam 32 okulumuza malzeme yardımında bulunuyoruz. Programları düzenleyen başta İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz olmak üzere tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Burada esas görev siz gençlere düşüyor. Şimdi sizden bir söz vermenizi istiyorum: Başarıdan başarıya koşmaya var mısınız? Eğer siz söz veriyorsanız, biz de size daha çok destek olmaya ve her zaman yanınızda olmaya söz veriyoruz." Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ise "Emek Sizden, Destek Bizden" sloganıyla hayata geçirilen projenin önemine vurgu yaparak Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve ilgili kurum amirlerine Tavşanlı gençliği adına teşekkür etti. Program, protokol mensuplarının gençlere malzemelerini teslim etmesi ve protokol üyelerinin basketbol potasına atış yapmasıyla sona erdi.