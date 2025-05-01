Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, gerçekleştirdiği başarılı projeler ve aldığı kalite belgesiyle adından söz ettiriyor. Fakülte, ISO 9001-2015 Kalite Belgesi’ni alarak eğitimdeki yüksek standartlarını tescilledi.

Fakülte bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar da dikkat çekiyor. 2209-A kapsamında desteklenen ve Doç. Dr. Aslı Boru İpek’in liderliğini yaptığı " Turizm 5.0’da temel teknolojilerin ve fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bütünleşik yaklaşım " projesi, turizm sektöründeki dijital dönüşümün etkilerini detaylı bir şekilde analiz edecek. Doç. Dr. İpek, bu araştırmanın sektör için önemli bir yol haritası sunacağını belirtti.

Bir diğer önemli proje "Yerel Gıda Ürünlerinin Tanıtımında Yerel Yönetimlerin Projelerinin Önemi; Gastro İnegöl Örneği " ise Arş. Gör. Kübra Kırbaç tarafından yürütülüyor. Bu çalışma, İnegöl’ün zengin yerel gıda ürünlerinin tanıtım stratejilerini mercek altına alıyor. Kırbaç, "Gastroİnegöl örneği üzerinden yerel yönetimlerin gastronomi turizmindeki rolünü inceliyoruz ve geleneksel lezzetlerin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin başarısı, Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında da kendini gösterdi. Fakültenin iki önemli projesi bu programdan destek almaya hak kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan liderliğindeki " Tarihi Evlerin Turizme Kazandırılmasının Yol Haritasının Hazırlanması: Amasya Evleri Örneği Projesi " projesi ulusal düzeyde desteklenirken, Arş. Gör. Kübra Kırbaç’ın yürüttüğü " Nesilden Nesile Sıfır Atık" projesi ise yerel ölçekte fon almaya layık görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan ve ekibi, Amasya evlerini örnek alarak Tavşanlı’daki yaklaşık 300 tarihi konutu turizme kazandırmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özkan, "Hazırlayacağımız yol haritasını yerel yönetimlerle paylaşacak ve bu konuda bir çalıştay düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Arş. Gör. Kübra Kırbaç’ın liderliğindeki diğer proje olan "Nesilden Nesile Sıfır Atık" ise küçük yaştan başlayarak çevre bilincini artırmayı ve aile ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Tavşanlı’daki ortaokul öğrencileriyle mutfakta sıfır atık uygulamaları üzerine çalışmalar yapılacak.