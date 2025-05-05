Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF), anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Engelsiz Kariyer" konulu söyleşiye özel misafir olarak Öznur Kırman katıldı. Etkinlikte ayrıca Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Boru İpek, Tavşanlı Beyazay Derneği Başkanı Arifa Daysal ve çok sayıda fakülte hocası ile öğrenci de yer aldı.

Söyleşide Öznur Kırman, 2019 yılında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu görme kabiliyetinin büyük bir bölümünü kaybetmesiyle başlayan yeni yaşamını ve bu süreçteki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Kırman, engelli bireylere yaklaşırken ve onlara yardımcı olmaya çalışırken gösterilmesi gereken hassasiyetler konusunda öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen hayata ve kariyerine olan bağlılığını etkileyici bir şekilde anlatan Öznur Kırman’ın konuşması, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Söyleşi sonrasında dahi öğrenciler, Kırman ile özel olarak sohbet etme ve merak ettiklerini sorma fırsatı buldular.

Etkinlik sonrası duygularını dile getiren Öznur Kırman, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Ağırlıklı olarak engellilerle iletişimin nasıl olması gerektiği üzerine konuştuk ve sonrasında az gören engelli bir medyacı olarak kendi yaşamımı ve mücadelemi anlattım. Engelsiz kariyer günü kapsamında farklı bir konuda farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrası Dekan yardımcısı Doç. Dr. Aslı Boru İpek tarafından Öznur Kırman’a katılım ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.