Kütahya’nın Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yapan ve emekliye ayrılan personeller ile tayini çıkan çalışanlar için veda gecesi düzenlendi.

Tavşanlı Levent Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, sendika temsilcileri ve işletme personeli katıldı. Törende, kurumlarına uzun yıllar emek vermiş olan Türker Ceylan, Ahmet Ali Kısa, Hasan Şahin, Zeki Kahraman, Hasan Alagöz, Ali Mert, Ahmet Kaptan, Hasan Hüseyin Koç, Hüseyin Peksak, Sabri Bayram, Hasan Yaşar, Metin Yılmaz ve Mustafa Semiz’e teşekkür edilerek, emeklilik hayatlarında sağlık ve mutluluk dilekleri iletildi. Ayrıca, tayin olan Hüseyin Yaşar ve Tuncay Karaca’ya yeni görevlerinde başarılar dilendi.