Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Köy sakinleri, hem yağmur bereketi için dua etti, hem de baharın müjdecisi Hıdırellez’i coşkuyla kutladı.

Değirmisaz köyü düğün salonu bahçesinde gerçekleşen etkinlik, köy hanımlarının özverili çalışmaları ve Muhtar Yaşar Kartal’ın destekleriyle hayata geçirildi. Yağmur duası ve adaklarla başlayan program, yöre sanatçıları Mehmet Güngör ve Mehmet Gündöndü’nün sazları eşliğinde Hıdırellez şenliğine dönüştü.

Köyün gençleri, yaşlıları ve hatta gurbette yaşayan köylülerin de katılımıyla coşku doruğa ulaştı. Katılımcılar, yöre sanatçılarının türküleriyle akşam geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Birlik ve beraberlik duygusunun hakim olduğu etkinlik, Değirmisaz köyünün sosyal hayatına renk kattı.