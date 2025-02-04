Tavşanlı Çınar Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada önemli bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu. Bu başarı, takımın ve kulübün sıkı çalışmasının ve azminin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kulüp Başkanı Abdullah Çınar, takımın başarısıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini, "Sezon başından bu yana sıkı bir çalışma ile emek sarf ederek elde ettiğimiz bu başarı, Tavşanlı halkı için, Tavşanlı’daki öğrencilerimiz için bir örnektir. Daha büyük başarılar için bütün öğrencilerimize kapımız açık. Herkesi bu ve benzeri yeni başarılara ortak olmaya davet ediyorum" şekilde dile getirdi.

Kulüp Başkanı Abdullah Çınar, Kulüp, sporcuların yeteneklerini geliştirmeye, onlara daha iyi imkanlar sunmaya ve Türk sporuna katkıda bulunmaya devam edeceği ifade etti.

Tavşanlı Çınar Spor Kulübü, elde ettiği bu başarıyı bir başlangıç olarak görüyor ve gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.