Sinop’ta iki ayrı şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Boyabat ilçesinde iki ayrı şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30 gram bonzai maddesi ve 120 adet ecstasy hap ile 21 gram toz ecstasy uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.