Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sürücülerin ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesi amacıyla çevre yolu aydınlatma direklerinin bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yetkili ekipler çevre yolu üzerindeki aydınlatma direklerinin kontrollerini sağlayarak, arızalı veya bakıma ihtiyaç duyan direklere anında müdahale ediyor. Gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleriyle, gece saatlerinde oluşabilecek güvenlik zafiyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik akışının daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Çalışmaların, ilçe halkı ve çevre yolunu kullanan sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, aydınlatma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilip bakımının yapılmasının, özellikle kış aylarında ve gece saatlerinde yol güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aydınlatma direklerin deki bu bakım faaliyetlerinin, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Belediyesi iş birliğiyle aynı güzergahta kısa bir süre önce başlatılan yol yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülmesi dikkat çekiyor.