Tavas Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında muhtarlarla bir araya gelen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, mahallelerin ihtiyaçlarını ve projeleri istişare ettiklerini belirterek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında ilçe genelindeki muhtarlar bir araya geldi. Programa Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve belediyenin birim müdürleri de katıldı. İftar yemeğinde mahallelerde yaşanan sorunlar bire bir görüşülürken, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Karşılıklı istişare ortamında geçen programda, mahallelerin ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı.

Programda konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatık, 'Tavas'ımızın kıymetli muhtarlarıyla düzenlediğimiz iftar programında bir araya geldik. İlçemiz için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların değerlendirmesini yaparken, önümüzdeki süreçte Tavas'ımız için neler yapabileceğimizi de istişare ettik' dedi.

Muhtarların mahallelerdeki en önemli temsilciler olduğunu vurgulayan Başkan Tatık, 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini birlikte ele aldığımız bu anlamlı buluşmada bizlerle olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlik ve dayanışma içerisinde Tavas'ımız için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından samimi sohbet ortamında sona erdi.