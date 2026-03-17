Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, dünyanın bugün de birçok coğrafyasında savaşların, çatışmaların ve büyük insani dramların yaşandığını belirterek, Çanakkale Zaferi'nin diğer savaşlardan farklı olarak bir milletin vatanı, hürriyeti ve istikbali için topyekûn verdiği eşsiz bir direnişin adı olduğunu vurguladı.

Şahin mesajında, 'Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların acı yüzünü görmeye devam ediyoruz. Çanakkale'yi diğer tüm savaşlardan ayıran en önemli özellik ise bir milletin bağımsızlığı, onuru ve vatanı için tek yürek halinde verdiği mücadeledir. Çanakkale'de yazılan destan, yalnızca bir askeri zafer değil; imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış bir millet iradesidir. 'Çanakkale Geçilmez' sözü, bu aziz milletin hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğinin en güçlü ilanıdır' dedi.

Gaziantep'in de Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıkla aynı ruhu taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirten Başkan Şahin, Çanakkale'de ortaya çıkan direniş ruhunun Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de büyük bir mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Şahin, 'Çanakkale'de yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolu'nun dört bir yanında milletimizin direniş azmini büyütmüş, bu ruh Gaziantep'te de büyük bir destana dönüşmüştür. Gaziantep, işgale karşı gösterdiği kahramanca mücadeleyle 'Gazi' unvanını almış, vatan sevgisinin ve bağımsızlık kararlılığının sembol şehirlerinden biri olmuştur. Bu nedenle Çanakkale ruhu ile Antep savunması aynı inancın, aynı fedakarlığın ve aynı vatan sevgisinin eseridir' ifadelerine yer verdi.

Başkan Fatma Şahin mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de ve vatanın dört bir yanında bağımsızlık uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, kahraman gazilere şükranlarını sundu.