Denizli’nin Tavas ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerlerine bırakılan inşaat, tadilat ve tamiratlardan kaynaklanan molozlar, temizlik ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Tavas Belediyesi, çevre kirliliği, halk sağlığı ve araçların zarar görmesine neden olan gelişigüzel moloz çıkarmalarla ilgili uyarılarda bulundu.

Son günlerde Tavas Belediyesine ait çöp konteynerlerine atılan inşaat, tadilat ve tamiratlardan kaynaklanan moloz atıklarının bırakıldığı ve bu atıkların çevre kirliliğine, halk sağlığının tehdit edilmesine ve belediyenin çöp toplama araçlarının zarar görmesine yol açtığını belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Son günlerde belediyemize ait çöp konteynerlerine inşaat, tadilat ve tamiratlardan kaynaklanan moloz atıklarının bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu tür atıkların, evsel çöplerle birlikte konteynerlere atılması; çevre kirliliğine, halk sağlığının tehdit edilmesine ve belediyemizin çöp toplama araçlarının zarar görmesine yol açmaktadır" dedi.

"Çöp konteynerleri yalnızca evsel atıklar içindir"

Çöp konteynerleri yalnızca evsel atıklar için olduğunu belirten Başkan Tatık, "Çöp konteynerleri yalnızca evsel atıklar içindir. Fayans, parke, alçıpan, harfiyat, moloz ve benzeri inşaat atıklarını konteynerlere atmak yasaktır. Doğaya ve çevremize karşı sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getirmeliyiz. Gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.