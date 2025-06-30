Tavas Bağlar bölgesinde yapılan altyapı ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla Tavas-Bağlar yolu 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapalı olacak.

Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Tavas Bağlar yolunda alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı su kullanmaları amacıyla içme suyu asbestli borular yenilendi ayrıca yoğun yağmur yağışı sonrası yolda oluşan su birikintisi ve su baskını olaylarının önlenmesi amacıyla yeni bir yağmur suyu hattı döşendi. Devam eden çalışmalar kapsamında yenilenen asfaltın tekrar zarar vermek ve yenilenen yolu kısa zamanda alt yapı tamiri için bozmamak amacıyla doğalgaz ve elektrik hatlarında da yenileme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Tavas-Bağlar yolu 30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak. Bağlara gitmek isteyen vatandaşlar için alternatif yollar tabelalar yoluyla gösteriliyor.

Tavas-Bağlar yolunun çalışma nedeniyle kapalı olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran Tavas Belediye Başkanı Kadir, "Tavas Bağlar bölgesindeki altyapı çalışmaları kapsamında, 30 Haziran Pazartesi ve 1 Temmuz Salı günleri boyunca, Atatürk Bulvarı’nın Eski Hastane Altı ile Tavas Bağpazarı arası bölümü, doğalgaz ve elektrik hattı çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışının sağlıklı şekilde devam etmesi için alternatif geçiş güzergâhlarını kullanalım, tabela ve işaretlere uyalım. Sürücülerimizin dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ederiz. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.