Karabük’te iki gündür kendisinden haber alınamayan çocuk polis ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce evden ayrılan ve dönmeyen Can K. isimli çocuktan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı sonrası çalışma başlatan ekipler küçük çocuğu kentin en işlek noktalarından Kemal Güneş Caddesinde arkadaşıyla birlikte gezerken buldu.

Koruma altına alınan çocuk ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polislerin "Nerede kaldın?" sorusuna Can K.’nin "Terminalde uyudum" cevabını verdiği öğrenildi.