Amasya’da doğuma sayılı günler kala 8 aylık bebeğin anne karnında hayatını kaybetmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş istendiği bildirildi.

Kucağına almayı hayal ettikleri bebeklerine kavuşamamanın üzüntüsünü yaşayan Betül Aykaç ve eşinin ’ihmal olduğu’ iddiasıyla şikayetçi olması sonrası Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayın araştırılması için Sağlık Bakanlığı’nda müfettiş istendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında ‘Amasya’da 8 aylık bebeğini anne karnında ihmal sonucu kaybetti’ şeklinde haberler yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak valiliğimizin talimatıyla Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş istenmiş ayrıca ailenin şikayeti üzerine de adli tahkikat başlatılmıştır. Konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup evlatlarını kaybeden aileye başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlk bebeğine hamile olan Betül Aykaç (26), hamileliği süresince bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. S.K.’ya düzenli olarak kontrollerini yaptırdı. Son kontrolünü 20 Haziran günü yaptırıp tansiyon değerlerinin yüksek çıktığını anlatan Betül Aykaç’a iddiaya göre, şeker yüklemesi için 4 gün sonraya randevu verildi. Bu arada özel bir hastaneye başvuran kadının yapılan muayenesinde bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği belirlenmişti. Tekrar hastaneye dönen Betül A., bebeğini normal doğumla ölü olarak dünyaya getirmiş, eşi Fırat Aykaç da aynı gün polis merkezine giderek ’ihmali olduğunu’ öne sürdüğü doktor hakkında şikayetçi olmuştu.