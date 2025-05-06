Antalya’daki U17 Zafer Kupası’nda Afyonkarahisarlı sporcular 3 madalya kazandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 14 ülkeden 449 sporcunun katıldığı U17 Güreş Uluslararası Zafer Kupası’nda, Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Kulüp sporcularından Emine Beyza Barışkan 43 kilogramda, Fatma Yılmaz ise 53 kilogramda gösterdikleri üstün performansla gümüş madalya kazandı. 61 kilogramda mücadele eden Melisa Sarıçiçek de dereceye girerek kulübünü gururlandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenör Yakup Yağcı’yı tebrik ederek, başarılarının Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da devam etmesini temenni etti.