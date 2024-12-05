Taşköprü Belediyesi, ilçenin estetik görünümünü zenginleştirmek amacıyla ilçenin çeşitli noktalarındaki yeşil alanlara 60 bin kışlık çiçek dikti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin estetik görünümünü zenginleştirmek ve doğaya canlılık katmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarındaki yeşil alanlara 60 bin kışlık çiçek dikerek Taşköprü’nün çehresini kış aylarında da renklendiriyor.

Taşköprü Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Kadim Şehir Taşköprü, kış mevsiminde de güzelliğini korumaya devam ediyor. Kış aylarına uygun 60 bin kışlık çiçeklerimizi toprakla buluşturuyoruz. Bu sayede ilçemizin dört bir yanındaki yeşil alanlar daha göz alıcı bir görünüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Taşköprü’nün estetik dokusunu güçlendirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.