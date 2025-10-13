Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı tarafından düzenlenen ‘Tasarımın Genç Yüzleri’ başlıklı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Düzce Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Öğretim Gör. Çiğdem Dursun, Öğretim Gör. Ayçin Taşoluk ve Öğretim Gör. Gülden Abanoz’un düzenleme kurulunda yer aldığı ‘Tasarımın Genç Yüzleri’ sergisi, Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin eğitim-öğretim sürecinde elde ettikleri bilgi ve becerilerle ortaya koydukları çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan eserler, öğrencilerin mesleki gelişimlerini ve sanatsal bakış açılarını gözler önüne sererken, aynı zamanda özgün tasarım anlayışlarını da yansıtıyor.

Genç tasarımcı adayı öğrencilerin mesleki yetkinliklerini sergilemeleri açısından önemli bir platform oluşturan ‘Tasarımın Genç Yüzleri’ sergisi, 17 Ekim’e kadar Müfide Kadri Sanat Galeri’sinde sergilenmeye devam edecek.