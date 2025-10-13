Erzurum Fırfırik Dergisi yazarlarından İş İnsanı Zafer Taş’ın eşi Selma Taş son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Selma Taş dün akşam saatlerinde vefat etti.
Taş’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Palandöken Belediyesi eski başkanı Orhan Bulutlar, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kızılay Başkanı Hüseyin Bekmez, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, Taşkesenlioğlu Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Fahrettin Taşkesenlioğlu, TDED Başkanı Murat Ertaş, kamu kurum kuruluşları ile STK temsilcileri, iş insanları ve yakınları katıldı.