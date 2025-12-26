Tarsus Belediyesi tarafından yeni yıl coşkusunu kentin dört bir yanına taşımak amacıyla St. Paul Meydanı ve Şehitler Tepesi Semt Pazarında kurulan yılbaşı pazarları, renkli görüntüler eşliğinde kapılarını açtı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yılbaşı pazarlarını ilk gününde ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Üreticiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Boltaç, pazarların yalnızca alışveriş alanı olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşmanın merkezi olacağını vurguladı.

25-31 Aralık tarihleri arasında 7 gün boyunca sürecek yılbaşı pazarlarında; çocuklar, gençler ve aileler için kültür, sanat ve eğlence dolu bir program hazırlandı. Etkinlikler kapsamında çocuk oyunları, sanat atölyeleri, yüz boyama çalışmaları, geleneksel oyunlar, kukla gösterileri ve engelsiz atölyeler yer alıyor.

Ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla ebru, süs yapımı, çerçeve hazırlama, ağaç boyama ve ayraç atölyeleri gibi kültür-sanat etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşturuluyor. Bando dinletileri, dans gösterileri, ritim grupları, Kent Orkestrası, çocuk koroları, konserler ve DJ performanslarının da yer aldığı yılbaşı pazarları, her yaştan vatandaşa hitap eden canlı bir buluşma alanına dönüştü.

'Bu coşkuya herkesi bekliyoruz'

Yılbaşı pazarlarının kente kattığı sosyal hareketliliğe dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Yeni yılı karşılarken Tarsus'ta paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte olmanın mutluluğunu çoğaltmak istedik. Kurduğumuz yılbaşı pazarları; çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oldu. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum' dedi.

Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yılbaşı pazarları, 31 Aralık gecesine kadar her gün farklı etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.