Tarsus Belediyesi, mübarek Regaib Kandili dolayısıyla ilçe genelinde camilerde ve cami çevrelerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kandil namazının ardından gerçekleştirilen ikramlarda ilçedeki cami önlerinde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Gerçekleştirilen uygulamayla birlikte, kandil gecesinin manevi atmosferi Tarsus'un dört bir yanında paylaşılarak yaşatılırken, birlik ve dayanışma duygusu da kent genelinde karşılık buldu.

Kandil gecelerinin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı açıklamada, 'Kandil geceleri; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızın güçlendiği çok özel zamanlardır. Bu mübarek gecenin bereketinin kentimize ve tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun' ifadelerini kullandı.