Mersin'de Akdeniz ilçesi Esenli-Hebilli bağlantı yolunda zemin, asfalt ve taş duvar çalışmaları tamamlanarak 2 bin 100 metrelik güzergah güvenli ve konforlu ulaşıma açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, 2 bin 100 metre uzunluğundaki Akdeniz ilçesi Esenli - Hebilli Mahallesi bağlantı yolunda zemin ve asfalt çalışmaları tamamlanarak, aynı bölgede taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfaltla yenilenen bağlantı yolu, çizgi çalışmalarının da tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen asfalt çalışmasıyla birlikte yolun fiziki standardı yükseltilirken, sürücüler ve mahalle sakinleri için daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

'Kırsal mahallelerimizde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında inşaat teknikeri olarak görev yapan Engin Can Bozkurt, Esenli bağlantı yolunda yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, 2 bin 100 metre uzunluğundaki Esenli - Hebilli bağlantı yolunda yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapılan düzenlemelerle birlikte yol standardının yükseltildiğini ifade etti.

Bölgede üzüm ve narenciye başta olmak üzere yoğun tarımsal üretim yapıldığını da vurgulayan Bozkurt, 'Yolun yenilenmesiyle ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi. Gerçekleştirilen yol çalışması, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir kazanım sağlayarak, hem üreticilerimizin ulaşımını kolaylaştırdı hem de bölge ekonomisine katkı sundu' dedi.