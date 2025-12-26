Mersin Büyükşehir Belediyesinin Aydıncık'ta yüzde 70 hibeyle dağıttığı hıyar fideleri seralarda ürüne dönüşürken, üreticiler artan verim ve kaliteyle hasada başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydıncık'ta tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Hıyar Fidesi Dağıtımı Projesi' kapsamında, üreticiler hasat sürecine başladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında dağıtılan fideler, Aydıncık'ta seralarda yetiştirilerek ürün vermeye başladı. Aydıncık'ta örtü altı sebze üreticilerinin verimliliğinin artırılması, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefiyle hayata geçirilen proje ile sofralık tüketime uygun, verimli ve piyasa değeri yüksek sırık hıyar fideleri, üreticilere yüzde 70 hibeli olarak ulaştırıldı ve seralarda hasat başladı.

'42 üreticiye, toplamda 45 bin 360 adet hıyar fidesi dağıttık'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, Aydıncık'ta dağıtımı yapılan hıyar fideleriyle, üretimde verim ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Seçkin, 'Aydıncık küçük bir ilçe olmasına rağmen, yaptığı iş çok büyük. Mersin'in hıyar üretiminin yüzde 65'ini, Türkiye'nin ise yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Bu küçümsenecek bir rakam değil' dedi.

Üretimin genellikle küçük ölçekli seralarda yapıldığını ifade eden Seçkin, proje kapsamında 6'sı kadın, 36'sı erkek olmak üzere toplam 42 üreticiye, kişi başı bin 80 adet, toplamda ise 45 bin 360 hıyar fidesi dağıtıldığını belirtti. Talebin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Seçkin, 'Bu yıl talep çok fazlaydı. Seneye bu sayıyı da artırmayı hedefliyoruz. Hıyar fidesi çeşidini seçerken, proje aşamasında üreticilerimizle ve hal piyasasıyla sürekli iletişim halindeydik. Piyasa değeri en yüksek, en çok tercih edilen ve özellikle İstanbul pazarında yoğun talep gören bir çeşidi seçtik. Dağıttığımız fideler, piyasada yaklaşık yüzde 70 oranında tercih ediliyor' ifadelerini kullandı.

'Üreticilerimizin, üretim süreçlerinde de yanlarında oluyoruz'

Üreticilerin en büyük girdi maliyetlerinden biri olan fide ücretlerinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 70 hibe ile karşılandığını söyleyen Seçkin, üreticiler için bu oranın önemli bir avantaj olduğunu kaydetti. Seçkin, 'Fideler dağıtıldıktan sonra, üreticilerimizin üretim süreçlerinde de yanlarında oluyoruz. Teknik geziler düzenleyerek, eksik bulduğumuz noktalarda üreticilere gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, daha sağlıklı ve verimli bir üretim yapabilmeleri için besleme programları ile zararlılara karşı mücadele konusunda desteklerimizi veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın her kolunda üreticilere destek olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.