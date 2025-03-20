Tarsus Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi’nde büyükleri bir araya geldi.

Tarsus Belediyesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’ndeki kreşte eğitim gören minikler, nesiller arası dayanışmanın en güzel örneklerinden birine imza attı. Tarsus Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde düzenlenen özel etkinlikte, çocuklar ile büyükler bir araya geldi.

Minikler, neşeleri ve enerjileriyle büyüklerin yüzünü güldürürken, söyledikleri şarkılar ve oynadıkları oyunlarla ortama adeta bahar havası getirdi. Yaşlılar ise çocukların sevgisiyle moral buldu.

Toplumsal birlikteliği güçlendiren çalışmalara her zaman öncelik verdiğini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak, her yaştan vatandaşımızın mutlu, huzurlu ve sosyal bir yaşam sürmesi için projeler üretmeye devam ediyoruz. Yaşlılarımızın hayatına dokunan, çocuklarımızın bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan etkinliklerimizle, toplumsal birlikteliği güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.