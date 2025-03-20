TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a uyarı cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu oturumu devam ediyor. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, nahoş bir hadise yaşadıklarını belirterek, "Bir Grup Başkan Vekilinden böyle bir fiziki davranışın gelmesi işin vahametini daha da artırıyor. Ben bu konuda Sayın Grup Başkan Vekillerinin izni olursa şöyle bir yol önermek istiyorum. Bir kavas arkadaş gelsin, bunu Ali Mahir Bey’e iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize atılmak için değil ikram edilmek içindir. İlk arada ikram edersiniz, böyle bir özür de eşlik ederse ilgili arkadaşlardan şık bir özür anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kolonya şişesini arkadaşlarına fırlattığını belirterek, "Eğer bu yapılmışsa; siz dediniz ki, ’Bana bırakın, ben bir çözüm önereceğim’. Bu çözüm, en azından, ki bence çok hafif bir yaptırımdır ama olması gerekendir. Ali Mahir Bey bu yaptığından muhakkak surette bu Genel Kurulda özür dilemelidir, aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir, özür dilemelidir" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hassas bir dönemde olduklarını hatırlatarak, "Gerek partimiz gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde. Burada söz alan bir arkadaşımız bir dosya hakkında. Bakın, biz bu dosyaları bilmiyoruz, avukatlar bilmiyor, milletvekilleri bilmiyor. Ama milletvekilleri basında, burada, dosya hakkında konuşabiliyor, bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş arkadan gelip ’konuş’ falan diyorsa buna tepki veririm. Ben kolonyayı da, kendisine falan gelmedi, o tarafa doğru attım. Ama kızgınız ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapmanın, burada tahrik etmenin. Gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek bugün cezaevinde olan, bugün gözaltında olan suçsuz insanlar için grubu burada hedef gösteriyorsa buna tepki verilir" diye konuştu.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Başarır’a iç tüzük 157. Maddesine göre uyarı cezası verdi.