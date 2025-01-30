Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) katkılarıyla Sanayi Kampüsü Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sanayicilere dijitalleşme, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, mesleki belgelendirme ve dış ticaret konularında sunulan destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Tarsus TSO Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı, Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Genel Sekreteri Nermin Ateş, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, Tarsus TSO Meclis Üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, yaptığı konuşmada bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Tarsus, Adana ve Mersin birbirine güçlü bağlarla bağlı bir şehir gibi iç içe. Bölgemizin sanayi ve ticaret potansiyelini artırmak için ortak projeler geliştirmek büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Adana Sanayi Odası’nın Sanayi Kampüsü projesi, sanayicilerimize yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, dış ticaretten mesleki belgelendirmeye kadar birçok alanda önemli fırsatlar sunuyor. Tarsus iş dünyasını bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz ise konuşmasında, sanayicilere sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Oğuz, “Adana Sanayi Odası olarak ‘Sanayinin Geleceğini Şekillendiriyoruz’ sloganıyla kurduğumuz Sanayi Kampüsümüz bünyesinde yeni nesil eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Enerji verimliliği, karbon ayak izi hesaplama, atık yönetimi ve dijital dönüşüm gibi konularda sanayicilerimize destek sağlıyoruz. Ayrıca mesleki belgelendirme ve dış ticaret danışmanlığı gibi geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlıklı olmak ve bu süreci başarıyla tamamlamak adına tüm sanayicilerimizi Adana Sanayi Kampüsüne davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Adana Sanayi Odası ve Adana Sanayi Kampüsü’nün yürüttüğü Sürdürülebilirlik Merkezi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi, Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezi, Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi’nin faaliyetleri detaylı sunumlarla anlatıldı. Toplantı soru cevap bölümünün akabinde sona erdi.