Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik akışında sorun oluşturan ve sürekli kazaya neden olan köprü yıkılarak, 15 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa edildi. Yaya güvenliği de düşünülerek kaldırım çalışması yapılan yeni köprü hizmete girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kritik güzergahlarda trafik akışının hızlanması ve güvenli hale gelmesi adına köprü yapım ve genişletme faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’ta Kırklarsırtı Mahallesi muhtarlık binası yanında, DSİ kanalı üzerinde bulunan ve Ömer Nazmi Caddesi ile Veysel Çavuş Caddesi’nin kesişme noktası olan köprüde genişletme çalışması gerçekleştirdi. Önceden dar olduğu için trafik akışında sorun oluşturan ve sürekli kazaya neden olan köprü yıkılarak, 15 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa edildi. Yaya güvenliği de düşünülerek kaldırım çalışması yapılan yeni köprü hizmete girdi. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı saatlerinde yoğunluk nedeniyle kazaların yaşandığı bölgede, yeni köprünün yapılması ile trafik akışı güvenli duruma geldi.

"Vatandaşlara daha emniyetli bir köprü sunduk"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli harita mühendisi Fethi Eroğlu, köprünün genişlemesiyle birlikte trafik akışının oldukça hızlandığını belirterek, "Köprünün üstündeki ve kılçıklarındaki tüm asfaltımızı yeniledik. Ayrıca yaya kullanımı için kaldırım, özel birey geçişleri ve korkuluk yaparak, vatandaşlara daha güvenli ve emniyetli bir köprü sunduk" dedi.

Kırklarsırtı ve Akşemsettin Mahallesi’nin, Tarsus nüfusunun en yoğun olduğu mahalleler olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Burada özellikle sabah ve iş çıkış saatlerinde trafik çok yoğun oluyor. Genişliği 15 metreye çıkartılan köprümüzde 2 gidiş, 2 geliş ile trafik yoğunluğunu da azalttık" ifadelerini kullandı.

Kırklarsırtı Mahallesi Muhtarı Mehmet Cülük de söz konusu köprünün yaya güvenliği açısından da iyi duruma geldiğini söyledi.