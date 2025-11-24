Tarsus Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi'nde engelli bireylerin güvenli ulaşımı için talep üzerine parke döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne, Çukurbağ Mahallesi Ziftlik Sokakta ikamet eden Mehmet Alkan ulaşarak engelli oğlu Cihan'ın eve giriş-çıkış sırasında düşme tehlikesi yaşadığını bildirdi. Gelen talep üzerine Tarsus Belediyesi ekipleri bölgeye hızlıca yönlendirilerek gerekli incelemeler yapıldı.

Yapılan değerlendirme sonrası güvenli bir geçiş alanı oluşturmak amacıyla sokakta parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışma ile hem Cihan'ın hem de sokakta yaşayan diğer vatandaşların daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedeflendi.

'Vatandaşlarımızdan gelen her talep bizim için kıymetlidir'

Yapılan parke döşeme çalışması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Vatandaşlarımızdan gelen her talep bizim için kıymetlidir. Özellikle engelli bireylerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenliğini sağlamak öncelikli sorumluluklarımız arasındadır. Çukurbağ Mahallesi'ndeki bu çalışma da bu anlayışla hızlı bir şekilde tamamlanmıştır. Her bir hemşehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Alkan, Başkan Ali Boltaç'a teşekkür ederek, 'Oğlum bu alanda sık sık düşüyordu; artık daha rahat ve güvenli şekilde hareket edebilecek' dedi.