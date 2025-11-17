Mersin’in Tarsus Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Zumba Kids etkinliği, ara tatilde çocuklar ve ailelerine eğlence dolu bir gün yaşattı.

Tarsus Belediyesi Gönüllüler Birimi tarafından ara tatil nedeniyle düzenlenen ve ilk kez gerçekleştirilen "Zumba Kids" etkinliği, hem çocuklar hem de ebeveynlerin katılımıyla Atatürk Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, minikler enerjilerini dansla attı, aileleri ise onlara eşlik ederek keyifli bir hafta sonu geçirdi. Zumba eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar ritmik müzikler eşliğinde eğlenceli dans hareketleri öğrendi. Ebeveynler de bu süreçte çocuklarına eşlik ederek hem birlikte vakit geçirdiler hem de sağlıklı aktiviteyle güne başladı.

Etkinlik sonunda tüm çocuklara okul motivasyonu ve başarı dilekleriyle kırtasiye setleri hediye edildi. Hediyeler, Başkan adına verilen özel mesajlarla takdim edildi. Organizasyonu gerçekleştiren gönüllü birimi, çocuklara ekran başında değil, hareket halinde bir tatil yaşatma amacında olduklarını vurguladı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikten sonra, aileler bu tür aktivitelerin sık sık yapılmasını istediklerini ifade etti. Özellikle çocuklar, zumba derslerinin sürekli olmak üzere tekrarlanmasını talep etti.

Öte yandan, yetişkinler için her Çarşamba günü saat 09.00-10.00 arasında Atatürk Gösteri Merkezi’nde düzenlenen zumba derslerinin de devam ettiği bildirildi. Spora ve dansa ilgi duyan tüm vatandaşlar da programa davet edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Gönüllüler Birimimizin düzenlediği Zumba Kids etkinliği, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlayan örnek bir çalışmaydı. Evlatlarımızın enerjisi ve neşesi Tarsus’un dinamizmini yansıtıyor. Çocuklarımız için üretmeye, onlarla birlikte büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.