Tarsus'ta, çocuklara karne hediyesi olarak hayata geçirilen Şehitler Tepesi Survivor Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından çocuklara ve ailelere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanı daha kente kazandırıldı. Şehitler Tepesi Survivor Parkı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehitler Tepesinde yapımı tamamlanan Survivor Park, oyun, spor ve sosyalleşmeyi bir arada sunan yapısıyla dikkat çekerken, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşen açılışta parkın her yaştan vatandaşın birlikte vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlandığı ifade edildi.

'Çocuklar, 'Buraya bir Survivor Parkı istiyoruz' diye taleplerini dile getirdiler'

Açılışta konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, parkın çocuklara karne hediyesi olarak armağan edildiğini belirterek, 'Bazen tek başıma, kimse yokken, basın olmadan kenti karış karış geziyorum. Nerede eksik var, nerede bir ihtiyaç var yerinde görmek isterim. Yine böyle bir saha çalışması sırasında Şehitler Tepesine geldim. Çevrede yüksek binalar vardı ama çocukların oynayabileceği nitelikli bir alan yoktu. Tam kendi kendime 'Buraya ne yapabiliriz?' diye düşünürken çocuklar önüme çıktı. Beni tanıyacaklarını bile düşünmemiştim. 'Sen Ali Boltaç değil misin?' dediler. Ardından hiç tereddüt etmeden 'Buraya bir survivor parkı istiyoruz' diye taleplerini dile getirdiler. O an çocuklara bir söz verdim. 'Bu parkı yapacağım' dedim ve bu sözü unutmamak için birlikte bir video çektik. Birkaç ay sonra bugün buradayız. O gün verilen sözün sahadaki karşılığını hep birlikte görüyoruz. Bu güzel parkın ortaya çıkmasına vesile oldukları, fikirlerini cesaretle paylaştıkları için çocuklarımıza özellikle teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Survivor Parkın her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandığını belirten Boltaç, 'Burası sadece çocukların değil, gençlerin, yaş almışlarımızın, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir alan olsun istedik' dedi. Parkta çocuklar için oyun grupları ve parkur alanları, 12 yaş ve üzeri gençler için bar tipi spor aletleri ile yetişkinler için spor ekipmanlarının yer aldığını aktardı.

Alan çevresinde yürüyüş ve sosyalleşme alanları da oluşturulduğunu ifade eden Başkan Boltaç, 'Akşam işiniz bittiğinde eşinizi yanınıza alın, gelin burada iki adım yürüyün, çocuklarınız oynasın, siz de huzurla izleyin istedik' sözleriyle parkın kullanım amacını anlattı.

Parkın güvenlik ve sağlık kriterlerine uygun şekilde inşa edildiğini vurgulayan Başkan Boltaç, 'Burası 'TS EN 1176' Avrupa Güvenlik Standartlarına uygun bir park. Ekipmanların tamamı sağlığa zararsız. Zeminde de çocuklarımız düştüğünde zarar görmesin diye 'EPDM' kauçuk zemin kaplama kullandık' dedi.

'Bu parkı artık çocuklara emanet ediyorum'

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Ali Boltaç, 'Bu parkı artık çocuklara emanet ediyorum' diyerek Şehitler Tepesi Survivor Parkının kurdelesi çocuklarla birlikte kesti, açılışı çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.