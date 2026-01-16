Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Kıbrıs İlkokulu ve Kıbrıs Anaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ile birlikte katılan Başkan Vekili Şener, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Karneleri öğrencilere bizzat dağıtan Şener, çocukların mutluluğunu paylaşarak onlarla sohbet etti.

Öğrencilere 'iyi tatiller' dileyen Şener, yarıyıl tatilinin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Şener, 'Öğrencilerimiz bir eğitim dönemini yoğun bir emek ve gayretle tamamladı. Yarıyıl tatili; çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini sosyal, kültürel ve zihinsel anlamda geliştirmeleri açısından önemli bir süreçtir. Tatili verimli geçiren öğrencilerimizin yeni döneme daha motive ve güçlü bir şekilde döneceklerine inanıyorum' dedi.

Başkan Vekili Zeyit Şener, eğitim sürecinde emeği geçen öğretmenlere ve destekleri için velilere de teşekkür etti.