Tarsus Belediyesinin Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çocuklar gökyüzüne balon bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan özel buluşmada, çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından +1 Kafe’de düzenlenen balon uçurtma etkinliğinde, özel çocuklar gökyüzüne umut dolu balonlar bıraktı. Otizmde farkındalık oluşturmak amacıyla, üniversiteli gençlerin de gönüllü katıldığı programda, el izi ve parmak boyama çalışmaları ile fidan dikim etkinliği de gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu tarz çalışmaların her zaman devam edeceğini belirterek, "Farkındalık, birlikte güzel. Özel bireyler için yapılan her çalışma bir gönül köprüsüdür. Otizmli çocuklarımız için sevgiyle, sabırla ve anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.