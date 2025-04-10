İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde tüm Türkiye’nin günlerce konuştuğu vale cinayetinin failleri, olayın üzerinden 2 yıl dahi geçmeden tahliye oldu. Hayatını yitiren genç valenin acılı ailesi yetkililerden yardım istedi. Olay gününe ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Başakşehir Bahçeşehir’de 20.08.2023 tarihinde gerçekleşen kan donduran olayda, vale noktasına gelen Mikail ve Cebrail Erdem isimli ikiz kardeş lüks bir aracın anahtarını çalarak olay yerinden kaçmaya çalışmış, durumu fark ederek peşlerinden koşan vale Ogün Tekin’e kurşun yağdırmıştı. Olayda Ogün Tekin hayatını kaybederken, firar eden zanlıların yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Zanlılar ile polis arasında Arnavutköy’de başlayan kovalamaca Hadımköy’e kadar sürmüş, burada polise ateş açan zanlılar başka bir kamyoneti gasp ederek kaçmıştı. Lüleburgaz’da saklandığı belirlenen olayın faili iki kardeş ve kendilerine yardım eden 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Tüm Türkiye’nin konuştuğu vale cinayetinin duruşması geçtiğimiz günlerde Küçükçemece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya 5’i tutuklu toplam 7 sanık katıldı. Sanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Kararda "Sanıkların mevcut delil durumu, celse arasında dosyaya sunulan bilirkişi raporu, atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyelerine" ifadelerin dikkat çekti.

Sanıkların başka dosyaları nedeniyle tutuklu oldukları için cezaevinde kalmaya devam edecekleri öğrenildi.

"Allah kimseye evlat acısı göstermesin, dördüncü mahkemede hepsi serbest bırakıldı"

Kan dondurucu olayda hayatını kaybeden vale Ogün Tekin’in ailesi, sanıklarının 2 yıl geçmeden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Acılı baba Ergin Tekin "Benim çocuğum Bahçeşehir’de vale işi yapıyordu. Olay olduktan sonra hastaneye giderek çocuğumuzun cenazesini aldık. Biz öğrendik ki bu ikiz kardeşler bu cinayeti işlemişler. Biz kendi derdimize düştük ve olaydan bir süre sonra Arnavutköy’de polislerle çatışarak araba gasp etmişler. Lüleburgaz’da yakalandılar ve tutuklandılar içimiz rahatladı bu süreçte. Olaya yardım eden 4 kişi daha yakalandı yardım ve yataklık suçlarından. Hepsi o gün beraber değildi ama araç ve ev temin edenler var ve hepsinin suçları çok kabarık bahsedilen iki kardeşin 80’den fazla suç kaydı var. Kamera görüntüleri var ve dosyalarında belli bu kişilerin yaptıkları. Polisle çatışma haline giriyorlar ve başka araç gasp ederek kaçıyorlar. Hepsi tahliye edildi. Ben adalet istiyorum dördüncü mahkemede hepsi serbest bırakıldı. Allah kimseye evlat acısı göstermesin çok zor bir durum gerçekten. Yetkililerden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.