Mersin'in Tarsus ilçesinde sıcak asfalt ve park yenileme çalışmaları sürerken, belediye ekipleri sanayi sitesindeki yol sorunlarını çözüme kavuşturmak ve Ümit Yaşar Oğuzcan Parkını daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve mahallelerde ihtiyaç duyulan alanları daha modern hale getirmeye yönelik çalışmalarını planlı bir program dahilinde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zamanla yıpranan sathi kaplama yollar sökülerek yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Böylece sanayi sitesi içerisindeki yollar daha düzenli, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına geliyor. Parkta bakım, onarım, boya ve budama işlemleri titizlikle yürütülürken, oturma grupları yenileniyor ve basketbol sahası boyanarak daha kullanışlı hale getiriliyor.

Yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle birlikte park, vatandaşların güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği estetik ve düzenli bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kemalpaşa Sanayi Sitesinde uzun yıllardır yaşanan yol sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Burada sadece asfalt serip geçmiyoruz, zemin düzenlemesini yapıyor, kot seviyesini hassas şekilde ayarlıyoruz. Böylece ileride esnafımızın karşılaşabileceği su baskını gibi sorunların önüne geçmiş olacağız' dedi.

Asfalt seriminin ardından silindirle sıkıştırma işlemlerinin de titizlikle yapıldığını vurgulayan Başkan Ali Boltaç, çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında yenileme çalışmalarının da sürdüğünü belirten Boltaç, 'Parkımızda düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Amacımız hemşehrilerimizin daha rahat vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak' diye konuştu.

Boltaç, Kemalpaşanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde de asfalt çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.