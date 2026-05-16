Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Engelliler Haftası' kapsamında Tarsus'ta düzenlediği 'Sokak Oyunları Şenliği'nde engelli bireyler ve aileleri, geleneksel oyunlarla eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Engelliler Haftası' etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Tarsus Kültür Parkta gerçekleştirilen 'Sokak Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Mersin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ile Mersin ve Tarsus Mola Evinden yararlanan engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, Engelsiz Yaşam Parkı öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Engelli bireyler sergiledikleri dans performanslarıyla, dayanışmanın ve birlikte başarmanın en güzel örneklerini ortaya koydu. Ritim ve müziğin buluştuğu enerji dolu gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, Tarsus Mola Evinden bir öğrencinin gerçekleştirdiği solo dans performansı da beğeni topladı.

Geçmiş yıllardan günümüze uzanan geleneksel sokak oyunlarının oynandığı 'Sokak Oyunları Şenliği' kapsamında öğrenciler, sandalye kapmaca, ip atlama, çuval yarışı, mini futbol, kaşıkla pinpon topu taşıma, halat çekme ve mendil kapmaca gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Veliler ile çocukların birlikte katıldığı kaşıkla pinpon topu taşıma oyunu ise etkinliğin en keyifli anlarından biri oldu. Tarsus Kültür Parktaki tüm çocuklar, etkinlikte özel bireylere eşlik etti.

Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edilirken, yüz boyama etkinliğiyle de miniklerin mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu. 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

'Geleneksel sokak oyunlarının ruhunu tekrar yaşatmak istedik'

Sağlık İşleri Dairesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Uçan, teknoloji ve değişen yaşam şartları nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını 'Sokak Oyunları Şenliği' kapsamında düzenlediklerini anlatarak, 'Sokak oyunlarının ruhunu tekrar yaşatmak istedik. 11 farklı sokak oyunu ve çocuk oyunu ayarladık. Yakar top, seksek, ip atlama, çuval yarışı, halat çekme, su ve parkur oyunları, kaşıkla pinpon topu taşıma gibi oyunlar düzenledik. Bunun yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkındaki öğrencilerimizin ritim ve halk oyunları gösterisi de açılışta sergilendi' diye konuştu.

'Bu aktiviteler, özel çocukların sosyal yaşama adaptasyonu açısından çok önemli'

Ailelerin de oyunlara katıldığını ve mutlu anlar yaşandığını ifade eden Uçan, 'Onlar da halat çektiler, pinpon topuyla yarıştılar. Bu tür aktiviteler, özellikle özel çocuklarımızın sosyal yaşama adaptasyonu ve uyumu konusunda çok önemli. Çünkü çoğu, grup çalışmalarına çok uygun değil. Bu tarz faaliyetlerle motor beceri, planlama, problem çözme yetenekleri de gelişiyor. Etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek' ifadelerine yer verdi.