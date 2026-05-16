Mersin'de yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı ek tedbirler alındı. Alınan karar doğrultusunda, 15 Mayıs-30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında alınan tedbirlerle, ormanların korunması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü AVBİS sistemi üzerinden izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe izin verilmeyeceği belirtildi. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı materyallerin kullanımına izin verilmeyeceği kaydedildi. Anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasının da yasak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, orman içi ve bitişiğinde kaynak makinesi, spiral ve kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımının yasaklandığı, zorunlu çalışmaların ise yalnızca gerekli yangın önlemleri alınarak ve orman idaresinin bilgisi dahilinde yapılabileceği vurgulandı.

Öte yandan ormanlık alanlara bitişik taşınmaz sahiplerinin, mülkiyetleri içerisindeki yanıcı maddeleri temizleyerek yangın emniyet şeridi oluşturmakla yükümlü olduğu bildirildi.

Enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı bakım ve kontrol çalışmalarının artırılacağı, gerekli durumlarda kontrollü enerji kesintileri uygulanabileceği ifade edilirken, belediyelerin de çöp depolama alanları, yol kenarları ve orman çevresindeki yanıcı materyallerin temizliğini sağlayacağı ve iş makinelerini hazır bulunduracağı aktarıldı.

AFAD koordinasyonunda tahliye planları ve toplanma alanlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, tüm kamu kurumları, belediyeler, kolluk kuvvetleri ve ilgili kuruluşların yangınlarla mücadelede koordineli şekilde görev yapacağı kaydedildi.

Yetkililer, yangın riski taşıyan durumların vakit kaybedilmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, 'Ormanlarımız sadece bugünün değil, yarınlarımızın da nefesidir. Yeşil Vatanımız olan ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır' ifadelerine yer verildi.