Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı İlemin Mahallesi Suçatı mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, dumanları fark eden vatandaşlar, yangını 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü İle Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri sevk etti. Bölgeye ulaşan 5 arazöz, itfaiye ile 3 tankerin desteğiyle yangın kontrol altına aldı.

Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.