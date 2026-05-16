Mersin Aile Platformu öncülüğünde oluşturulan “Temiz Toplum Hareketi”, cuma namazı sonrası Mersin Ulu Camii önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platform adına yapılan ortak açıklamada, televizyon, dijital platformlar ve sosyal medya içeriklerinin aile yapısı, çocuklar ve toplumsal değerler üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Açıklamada, kültürel yozlaşmanın ekranlar aracılığıyla yayıldığı savunularak, toplumun temel değerlerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, şiddet, suç, bağımlılık ve aile yapısını zedeleyen yayınlara karşı olduklarını belirterek, çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyen içeriklere yönelik daha etkin denetim çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında, başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumların sorumluluk alması gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, yayın kuruluşlarının reyting ve reklam gelirlerini tek ölçüt olarak görmemesi gerektiği kaydedildi.

“Temiz Toplum Hareketi” temsilcileri, aileyi ve toplumsal değerleri korumaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşları da harekete destek vermeye davet etti.