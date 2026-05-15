Mersin'de bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi 2150 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.S. aracına binip kontağı çevirdiği sırada motordan gelen sesi fark etti. Kontağı kapatarak kaputu kontrol eden sürücü, motor bloğu arasında sıkışmış bir yavru köpek olduğunu gördü. Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 40 dakika süren titiz müdahale sonucunda aracın bazı parçaları sökülerek yavru köpek sıkıştığı yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Sol arka bacağında hafif yaralanma olduğu belirlenen yavru köpeğe olay yerinde su verildi. Yavru köpek, tedavi ve kontrol amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.