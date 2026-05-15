Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Hayal Dünyası' adlı kukla oyununun prömiyeri, Huzurkent Çocuk Kampüsünde gerçekleştirildi. Çocuklar, renkli karakterlerle eğlenceli vakit geçirirken çevre temizliği ve dayanışmanın önemini öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan oyun, Huzurkent Çocuk Kampüsünde yoğun katılımla sahnelendi. Çevreyi koruma, çöplerin yere atılmaması ve yardımlaşma gibi mesajların verildiği oyun, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenen Şehir Tiyatrosu oyuncusu Bedirhan Malçok, klasik öğüt veren bir anlatım yerine çocukları merkeze alan interaktif bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Oyunda Karagöz ve Hacivat karakterlerinin de yer aldığını ifade eden Malçok, mahallede yaşanan çöp sorununa dayanışma ile çözüm arandığını söyledi.

Oyunu izleyen çocuklar da etkinliği çok beğendiklerini ifade etti. Çocuk Kampüsü öğrencileri, oyunun çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturduğunu ve eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Veliler ise Huzurkent Çocuk Kampüsünde düzenlenen atölye ve etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.