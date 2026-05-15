Yapay zekadan sağlık teknolojilerine, sürdürülebilir gıdadan enerji optimizasyonuna kadar birçok alanda geliştirilen yenilikçi projeler, Odak Mersin DemoDay'26'da yatırımcıların karşısına çıktı. 'Girişimin hazırsa yatırımcın da hazır' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunarken, Mersin'in teknoloji ve girişimcilik alanında yükselen merkezlerden biri olduğu mesajı verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinasyonunda yürütülen Melek Yatırımcı & Girişimci İş Fikirlerini Ticarileştirme Odak Çalışma Kurulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında girişim sermayesi fonları, melek yatırım ağları ve kurumsal yatırımcılar Mersin'de bir araya geldi. Bölgedeki girişim projelerinin yatırımcılarla buluştuğu programa APY Ventures, Boğaziçi Ventures, e2vc, ŞirketOrtağım, DenizBank Ventures, 212 Venture & Simya VC, StartupCentrum, Decacorn Angels, Insha Ventures, Pars VC ve GEN Türkiye gibi yatırım ekosisteminin önemli aktörleri katıldı.

Üç bölümden oluşan programın 'Yatırımcılar için Girişimcilik Ekosistemindeki Fırsatlar' başlıklı ilk bölümünün moderatörlüğünü Teknoloji Yazarı Ahmet Can yaptı. ŞirketOrtağım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Buldurgan, Decacorn Angels Kurucu Ortağı Duygu Eren ve e2vc Yatırım Uzmanı Başak Zorlutuna Bükümcü, girişimcilik ekosistemindeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek girişimcilere ve yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında 61 girişim arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 10 girişim sahneye çıkarak projelerini yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarına sundu. Sunumların ardından girişimciler, yatırımcılarla birebir görüşme fırsatı yakaladı.

DemoDay sahnesinde Yapay Zeka Tabanlı Endüstriyel Enerji Optimizasyon Platformu, Chitolastic, Çok Parametreli Fırçasız DC Motor Test Platformu, VeggFoods, MekanAĞI Ekosistemi, Lovelace (Nocetic), Filentech, Kablosuz Enerjili Akıllı İmplante Edilebilir İlaç Salım Sistemi, Modifiye Kalp Kapağı ve FizyoPlay projeleri yer aldı.

'Parlak fikirler teknoloji devine dönüşebilir'

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, konuşmasında dünyada yaşanan teknolojik dönüşüme dikkat çekerek, geleneksel üretim modelleriyle küresel rekabette ayakta kalmanın artık mümkün olmadığını söyledi. Teknolojiyi üreten ülkelerin yalnızca ekonomiyi değil, dünyanın geleceğini de şekillendirdiğini belirten Çakır, Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımların bunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Savunma, otomotiv ve kimya gibi stratejik sektörlerde kanıtlanan yüksek teknolojili üretim kapasitesinin ekonominin her alanına taşınabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Çakır, 'Sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi yerel üreticilerimizden ve kendi parlak beyinlerimizden sağlamalıyız' dedi.

DemoDay etkinliğinin bu vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini vurgulayan Çakır, amaçlarının yerli girişimcileri doğru yatırımcılarla buluşturmak olduğunu ifade ederek, 'Bu etkinlik sadece bir fon ve finansman buluşması değildir. Aynı zamanda bölgemizde yatırımcı-girişimci buluşmalarını profesyonel bir zemine taşıyan, inovasyon kültürünü yaygınlaştıran ve iş dünyamızı global startup kültürüne entegre eden önemli bir adımdır. Çünkü bugün bu salonda destek verdiğimiz her parlak fikir, yarının teknoloji devi olmaya adaydır' diye konuştu.

'Asıl farkı girişimcinin hikayesi oluşturuyor'

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Balcıoğlu ise girişimcilikte asıl farkı fikirden çok o fikri hayata geçirecek insanların oluşturduğunu belirtti. Yeni dönemde hız, öğrenme becerisi ve değişime uyumun öne çıkacağını kaydeden Balcıoğlu, yatırımcıların artık yalnızca projeye değil girişimcinin vizyonuna ve hikayesine de odaklandığını ifade etti.

Girişimcilik kültürünün yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Balcıoğlu, Mersin'in bu konuda örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, 'Bugün burada sadece bir etkinlik yapılmıyor; fikirlerin bu şehirden çıkıp çok daha büyük başarılara dönüşeceği bir sistemin temeli atılıyor' diye konuştu.