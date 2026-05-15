Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Dünya Çiftçiler Günü' kapsamında Silifke'de düzenlenen 'Silifke Yeşilovacık İçme Suyu 1. Etap Açılışı ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Programda üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken, Yeşilovacık'ın içme suyu yatırımı da hizmete açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Destek büyükşehirden üretim çiftçiden' sloganıyla düzenlenen törende konuşan Başkan Seçer, hem tarımsal desteklere hem de bölgedeki altyapı yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yeşilovacık'ta su sorunu tarihe karıştı'

Yeşilovacık İçme Suyu 1. Etap Projesi kapsamında 18 kilometrelik içme suyu hattı döşendiğini belirten Seçer, projenin yaklaşık 45 milyon 270 bin TL'ye mal olduğunu söyledi. Yaz aylarında artan nüfus nedeniyle bölgede yaşanan su sıkıntısının artık sona ereceğini ifade eden Seçer, 'Yeşilovacık Mahallesi'nin abone sayısı 3 bin 780 ancak yaz aylarında bu sayı yaklaşık 15 bin 120'ye ulaşıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında ortaya çıkan su sorunu tarihe karışmış olacak' dedi.

Seçer, Yeşilovacık Grubu İçme Suyu 2. Etap çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, Tisan bölgesindeki içme suyu kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

'Silifke'ye 2 milyar 255 milyon TL'lik yatırım'

MESKİ'nin Silifke genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerinin toplam büyüklüğünün 2 milyar 255 milyon TL'ye ulaştığını vurgulayan Seçer, içme suyu, atıksu arıtma ve altyapı yatırımlarının 2028 yılına kadar etap etap tamamlanacağını söyledi.

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe yapım işi için yaklaşık 630 milyon TL harcanacağını belirten Seçer, Atayurt ve Atakent bölgelerinde yapılacak arıtma ve derin deniz deşarj projeleri için de 1 milyar TL'lik bütçe ayrıldığını ifade etti.

'Tarıma destek oranını yüzde 71 artırdık'

Tarımsal desteklerin önemine dikkat çeken Seçer, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal destek bütçesini yüzde 71 artırdıklarını belirten Seçer, 'İstiyoruz ki üretici üretsin, çiftçi üretsin. Hem evinin rızkını kazansın hem ülke ekonomisine katkı sunsun' diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilk kez toz kükürt desteği vermeye başladığını kaydeden Seçer, sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt olmak üzere üç kalemde destek sağlandığını belirtti.

2020 yılından bu yana üreticilere düzenli olarak sulama borusu desteği verdiklerini ifade eden Seçer, 'Bu yılın sonuna kadar toplam 552 bin 470 metre çelik sulama borusu dağıtmış olacağız. Bu destekler her yıl devam edecek' dedi.

'Üretemeyen toplum bağımsızlığını yitirir'

Gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya erişmesinin çiftçiler ve üreticiler sayesinde olacağına işaret eden Seçer, 'Bir birey dengeli beslenmezse, sağlıklı nesiller oluşturamayız. Onun için üretim ve çiftçilik önemli. Üreticilik ve çiftçilik, sadece iktisadi bir sektör olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda sosyal bir sektördür. Siz çiftçiyi yok ederseniz, şehirlerde boş gezen insan sayısını arttırırsınız. Artık o bölgede asayiş sorunları başlar çünkü işsiz insan sorun oluşturmaya başlar. Ülkeniz olağanüstü şartlarda kendi kendini doyurabilecek nitelikten uzaklaşır' ifadelerini kullandı.

2020 yılında yaşanan pandemi dönemini hatırlatarak sözlerini sürdüren Seçer, 'Kasalarınız dolarla ve külçe altınla dolu olsa da buğdayı bulamazsınız, ekmek yapamazsınız; sebzeyi, meyveyi bulamazsınız. Çünkü üretemiyorsunuz. Üretemeyen toplum, bağımsızlığını yitirir. Onun için üreteceğiz. Onun için belediye olarak üretime, üreticiye destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Tören kapsamında dağıtılacak olan 5 bin 514 metrelik çelik sulama borularının Silifke Çamlıca, İmambekirli, Ortaören, Ovacık, Sabak, Sarıaydın ve Uzuncaburç olmak üzere toplam 7 mahalleye dağıtılmış olacağını söyleyen Seçer, yeni bir uygulama olan toz kükürt desteğinin de Silifke ve Gülnar ilçelerinde 333 üreticiye dağıtılmasıyla 16 ton 650 kiloya ulaşacağını belirtti.

Silifke'nin kendileri için önemine değinen Seçer, üreten ve geleceği umut vadeden bir ilçe olduğuna değinerek, 'Burada hem ticari gelişmeler olacak hem turizm gelişecek. Tarım ve hayvancılık zaten buranın gerçeği. Doğal olarak Silifkemizde önümüzdeki on yıllarda çok süratli bir gelişme olacak. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Hem yerel yönetimlerin hem merkezi hükümetin yaptığı yatırımlar ve projeksiyonların Silifke'nin geleceğine dair 10 yıl, 20 yıl sonrasına uygun olması lazım' dedi.

Program, üreticilere temsili destek dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.