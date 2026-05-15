Mersin'de mayıs ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal başkanlığında Taşucu Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, İl Müftü yardımcıları Mehmet Akif Coşkun ve Vahit Demiral ile ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, Kurban Bayramı öncesinde yürütülecek hizmetler ele alınırken, Vekaletle Kurban Kesim Programı başta olmak üzere il genelindeki din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, hayri hizmetler ve cami hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Kurban Bayramının toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Din görevlilerinin toplum üzerindeki rehberlik rolünün önemli olduğunu ifade eden Aslaner, bayram sürecinde yürütülecek hizmetlerin titizlikle yerine getirileceğine inandığını kaydetti.

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal da Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında il genelinde gerekli planlamaların yapıldığını ifade ederek, vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı ve güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için müftülüklerin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti. Topal, camilerde ve eğitim faaliyetlerinde birlik, beraberlik ve paylaşma bilincini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.