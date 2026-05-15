Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği spor turnuvalarıyla gençleri ve vatandaşları bir araya getirecek.

Satranç, tenis, ayak tenisi ile kadın ve erkek plaj voleybolu branşlarında gerçekleştirilecek organizasyonlar, 15 Mayıs Cuma günü başlayacak. Her yaştan sporcunun katılım sağlayacağı turnuvalar; Mutlu Yaşam Merkezi, Aratos Park Tenis Kortları ve Soli Plajında hafta sonu boyunca devam edecek. Organizasyonlarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da bayram coşkusunu spor etkinlikleriyle yaşayacak.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 19 Mayıs'ın gençliğe duyulan güvenin simgesi olduğunu belirterek, düzenlenen etkinliklerle gençleri sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Tuncer, '19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın simgesidir. Bizler de bu anlamlı bayramı sporun birleştirici gücüyle kutlamak istiyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalarla hem gençlerimizi spora teşvik etmeyi hem de kentimizde bayram coşkusunu hep birlikte yaşamayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum' dedi.

15 Mayıs Cuma günü başlayacak turnuvaların hafta sonu boyunca çeşitli branşlarda oynanacak müsabakalarla süreceği bildirildi.