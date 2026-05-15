Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler ve aileleri, konserden sergiye, halk oyunlarından ritim gösterilerine kadar birçok etkinlikle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin 'Engelleri birlikte aşacağız' mottosuyla gerçekleştirdiği programlar renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama tam ve engelsiz katılımına dikkat çekildi. Kültür Park Amfi Tiyatroda düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası konser verirken, özel bireyler ve aileleri müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

El emeği ürünler sergilendi

Etkinlik alanında ayrıca Engelsiz Yaşam Parkı ile Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Sabun, çanta, paspas, dekoratif objeler, duvar süsleri, makrome ürünleri ve seramik çalışmalarının yer aldığı sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Halk oyunları ve ritim gösterileri ilgi topladı

Program kapsamında Engelsiz Yaşam Parkından faydalanan bireylerin halk oyunları gösterisi ile Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin ritim performansı da izleyenlerden büyük alkış aldı. Etkinlikler boyunca engelli bireylerin sahnedeki performansları dikkat çekti.

'Engelsiz ve erişilebilir bir Mersin için çalışıyoruz'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek, 'Engelliler Haftası'nı dolu dolu etkinliklerle geçirdiklerini belirterek, çocuklar ve aileleri için konserler, oyun alanları, spor parkurları ve sergiler düzenlediklerini söyledi. Hörlek, 'Çocuklarımızın hazırladığı gösterileri sunduk. Hem ailelerimiz hem de çocuklarımız çok mutlu oldu. Engelsiz ve erişilebilir bir Mersin için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Velilerden teşekkür

Velilerden Handan Gökdemir, özel gereksinimli bireylerin unutulmamasının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, düzenlenen etkinliklerin aileleri umutlandırdığını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkının hem çocuklara hem de ailelere katkı sunduğunu kaydeden Gökdemir, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Velilerden Nuray Sarıdağ ise etkinliklerin çocuklar kadar aileleri de mutlu ettiğini belirterek, 'Engelsiz bir şehirde yaşamak bana iyi hissettiriyor' ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan özel gereksinimli bireylerden İhsan Efe Tektaş, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 'Bu etkinliklerle Mersin'in engelsiz bir şehir olduğunu gösteriyoruz' dedi.