Tarsus Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla envanterine kattığı yeni araçları kortejle vatandaşlara tanıttı. Temizlikten yol çalışmalarına, kırsal hizmetlerden park-bahçe düzenlemelerine kadar birçok alanda kullanılacak araçlarla belediyenin hizmet gücü artırıldı.

Tarsus Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi üzerinden temin ettiği yeni araçları düzenlenen kortejle vatandaşlara tanıttı. Belediye envanterine 3 çöp kamyonu, 1 ekskavatör, önünde kar küreme aparatı bulunan 1 greyder, 3 damperli kamyon ve 1 traktör kazandırıldı. Güçlenen hizmet filosu, 'Bu araçlar Tarsusluların' anlayışıyla Belediye Tesislerinden hareket ederek kent merkezinde tanıtım turuna çıktı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın planlı bütçe yönetimiyle hizmet filosuna kazandırılan araçların, temizlik çalışmaları, yol düzenlemeleri, kırsal mahalle hizmetleri, park ve bahçe çalışmaları ile saha operasyonlarında aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Yeni araçlarla birlikte Tarsus Belediyesinin ilçenin farklı noktalarında daha hızlı, daha etkin ve daha kapsamlı hizmet sunma kapasitesi güçlenirken, belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanarak hizmet ağını büyütmeye devam ettiği vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyenin mali disiplini koruyarak yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, 'Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Hem bütçemizi toparlayıp aynı zamanda bu kadar hizmet üretip hem de bu araçları alabiliyor olmamız, Tarsus Belediyesinin ne kadar güçlü bir belediye olduğunu gösteriyor. Bu süreçte bana destek olan tüm bürokrat arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ağaç dallarıyla gürler, biz de ekip arkadaşlarımızla var olacağız. O dallar meyve verecek, o meyveler de vatandaşımıza hizmet ve güzellik olarak dönecek' dedi.