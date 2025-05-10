Mersin’in Tarsus Belediyesi, Anneler Günü’nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Minik öğrenciler gösteri sunarken, evden çıkamayan anneler için serada buluşma düzenlendi.

Tarsus Belediyesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Kreşi’nde eğitim alan öğrenciler, gerçekleştirilen Anneler Günü’nü etkinliğinde önce dans gösterileriyle sahneye çıktı. Çocuklar, gösterinin ardından düzenlenen el boyama atölyesinde hem eğlendi, hem de annelerine özel hediyeler hazırladı.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarsus Kent Konseyi Yönetim Kurulu iş birliğiyle evden çıkamayan anneler için serada buluşma düzenlendi. Buluşmada, uzun süredir evden çıkamayan kadınlar nefes alarak, rengarenk çiçekler arasında dostluklarını tazeledi. Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) Ritim Grubu’nun gösterisi ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, annelerin, toplumun en kıymetli değeri olduğunu belirterek, "Bugün burada miniklerimizin renkli gösterileri ve sevgi dolu çalışmaları, sizlere bir teşekkür mahiyetindedir. Ayrıca evlerinden çıkma imkanı bulamayan kadınlarımızı da aramızda görmek, hepimiz için umut verici. Her zaman sizlerin yanında olmaya, yaşamınıza değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.