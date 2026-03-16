Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar Çocuk Kampüsünde düzenlenen Mutfak Atölyesinde çocuklar, hem geleneksel Türk mutfağını hem de dünya mutfağını tanıma fırsatı bulurken, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını da öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Çocuk Kampüsünde düzenlenen Mutfak Atölyesi, çocukların mutfak becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Atölye kapsamında çocuklar; iş birliği yapma, paylaşma ve üretme gibi becerileri deneyimleyerek öğreniyor. Her hafta farklı tariflerin uygulandığı atölyede çocuklar bu hafta 'ezogelin' çorbası ve tam buğday ekmeği yapımını öğrendi. Mutfakta aktif rol alan çocuklar hem yemek hazırlama sürecine katıldı hem de sağlıklı beslenmenin önemine dair bilgiler edindi.

Toroslar Çocuk Kampüsünde aşçı olarak görev yapan Sabiha Başol, atölye çalışmalarının çocukların gelişimine çok yönlü katkı sunduğunu belirterek, 'Çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini teşvik ederken aynı zamanda geleneksel yemeklerle tanışmalarını sağlıyoruz. Etkinliklerimizde çocukların iş birliği yapmaları ve paylaşımcı olmaları için de fırsatlar oluşturuyoruz' dedi.

Çocukların mutfakta doğrama, el becerisi ve şekillendirme gibi uygulamalarla hayal güçlerini geliştirdiğini ifade eden Başol, sunum teknikleri ve sofra adabının da öğretildiğini söyledi. Başol, ayrıca ebeveyn atölyeleri ile anne-çocuk gruplarına yönelik etkinlikler de düzenlediklerini kaydetti.

Atölyelerde yalnızca Türk mutfağının değil dünya mutfağının da tanıtıldığını belirten Başol, bir sonraki etkinlikte çocukların ev yapımı puding hazırlamayı ve yoğurt mayalamayı öğreneceğini ifade etti.

Atölyeye katılan 10 yaşındaki İnci Mina Acar ise mutfakta zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek, 'Bugün ezogelin çorbası ve tam buğday ekmeği yaptık. Her şeyi kendim yapmak çok güzeldi. Burada yeni arkadaşlar da ediniyorum' diye konuştu.

9 yaşındaki Feraye Özbay da atölyede bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, ilk haftalarda farklı etkinlikler yaptıklarını ve mutfakta yeni şeyler öğrenmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Atölyeye yeni katılan 10 yaşındaki Elif Gökçen Yılmaz ise en çok ekmek yapmaktan keyif aldığını dile getirirken, 9 yaşındaki Eser Erdoğru da gelecekte aşçı olmak istediğini ifade etti.