İstanbul’da 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Tarsus Üniversitesi önemli bir gurur yaşadı.

Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı öğrencisi Muhammed Şehmus URUÇ, danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi Abdulcelil YÜZER rehberliğinde hazırladığı “Otomobillerin Elektronik Donanımlarının Uzaktan Kontrolü” başlıklı proje ile finalde Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları”nın “Makine İmalatı ve Otomotiv” kategorisinde “Remote Garage” takımı olarak yarışan ekip, elde ettiği ikincilik derecesiyle hem Tarsus Üniversitesi’ni hem de Mersin’i gururlandırdı.

Öğrencilerine vizyoner rehberliğiyle destek olan Dr. Öğr. Üyesi Abdulcelil YÜZER, bu başarıyla Tarsus Üniversitesi akademik kadrosunun niteliğini bir kez daha ortaya koydu.

Dereceye giren takıma ödülleri, TEKNOFEST 2025’in görkemli töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından takdim edildi.